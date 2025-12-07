رمضان 2026 .. حسني شتا ينضم لفريق عمل مسلسل السرايا الصفرا

أعرب الفنان حسني شتا عن سعادته عقب توقيع عقد أحدث أعماله التلفزيونية وانضمامه لفريق عمل مسلسل «السرايا الصفرا» المقرر عرضه في رمضان 2026.

يلعب شتا شخصية تدعى «هاني» وهو مهندس يحب ابنة البطلة ضمن أحداث المسلسل، ورغم تحفظه بشكل ساخر على اسم الشخصية لتجربة سابقة معه، إلا أنه انجذب للدور وأحبه أكثر بعد اكتشافه أن حبيبته هي الفنانة منة عرفة حيث نشأ بينهما دويتو لطيف وكيميا عقب قراءة بعض المشاهد من الحلقات سويا خلال البروفات.

ويأمل «شتا» أن يحقق دوره في المسلسل النجاح المطلوب مثل شخصياته الأخيرة التي ظهر بها في رمضان الماضي.

يتطلع الفنان حسني شتا الى المزيد من التعاون مع مينا المصري المشرف العام على المسلسل وشركة رمسيس، خاصة بعد تجربة مميزة جمعتهما العام السابق في مسلسل «جري الوحوش».

الجدير بالذكر ان الفنان حسني شتا قد شارك في رمضان 2025 بثلاثة مسلسلات، وينتظر عرض أول بطولة سينمائية له في فيلم «اتجاه واحد» قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل السرايا الصفرا

مسلسل “السرايا الصفرا” ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية حيث تتصاعد الأحداث في إطار من التوتر والصراع بين "ضرّتين" تتنافسان على قلب رجل واحد، في أجواء تُلقي بظلالها على معاني الغيرة والجنون.

المسلسل من بطولة النجوم وفاء عامر ، إلهام عبد البديع ، وسارة سلامة ، عمرو عبد الجليل واخرون، ومن تأليف السيناريست حسين مصطفى ومن إخراج جوزيف نبيل.

