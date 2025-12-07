الجمعية العمومية والمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات.. البحث العلمي تكشف التفاصيل

كشفت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، تفاصيل استضافة مصر لفعاليات الجمعية العمومية والمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات.

وقال الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، إن هذا الحدث يُعد إنجازًا مشرفًا للدولة المصرية ويعكس ثقة المجتمع العلمي الدولي في قدرات مصر التنظيمية والعلمية، مضيفا أن الدعم المتنامي الذي توليه الدولة لقطاع البحث العلمي كان عاملًا حاسمًا في إسناد تنظيم هذه الفعاليات إلى مصر.

واضاف الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا غير مسبوق بتعزيز البنية التحتية البحثية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات العلمية.

وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن هذا الاهتمام انعكس في زيادة عدد المشروعات البحثية والتعاون الدولي بين المؤسسات المصرية ونظيراتها بالخارج، فضلًا عن دعم الكوادر الشابة وتمكين الباحثين من المشاركة في المحافل الدولية.