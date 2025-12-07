تشكيل قمة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي نابولي ويوفنتوس، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 14 من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش.

خط الدفاع: بوكيما، رحماني، بونجيورنو.

خط الوسط: دي لورينزو، إلماس، ماكتومناي، أوليفيزرا.

خط الهجوم: نيريس، هويلوند، نوا لانج

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: كالولو، لويد كيلي، كووبميينيرز.

خط الوسط: كامبياسو، لوكاتيلي، تورام، ديفيد كابال.

خط الهجوم: يلدز، مكيني، كونسيساو.