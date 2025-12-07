ضبط توكتوك محمل بنصف طن ألبان وتحرير 16 محضرا في ببا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة العميد أحمد علاء الدين جهودها المكثفة في مجالات النظافة العامة وتحسين الخدمات، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف .

حيث في مجال متابعة الأسواق والأنشطة التموينية، تم تنفيذ حملة تموينية تحت إشراف رئيس المركز، أسفرت عن ضبط "توك توك" محمل بكمية من اللبن، حيث تم التحفظ على 500 لتر لبن فرز غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما شملت الحملة المرور على الأنشطة التموينية لضبط المخالفات ومراقبة صور الغش التجاري، وأسفرت عن تحرير 16 مخالفة لبدالين تموينيين، منها 7 محاضر إثبات حالة لعدم إعلان الأسعار، و3 محاضر لعدم مزاولة النشاط في مواعيده الرسمية، و3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و3 محاضر أخرى لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات داخل المحلات التموينية.



حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عدداً من الشوارع الرئيسية بالمدينة، منها شارع التحرير قبلي، والمنشية القبلية، والشيخ يس، وشارع 6 متر، وشارع مسجد الحسيني، وشارع عبدالوهاب ناجي، وشارع مدرسة السلام، وشارع المواصلة، بالإضافة إلى الشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة، كما تم رفع المخلفات والأتربة على جانبي الطريق الزراعي بداية من قرية طنسا بني مالو حتى قرية هربشنت، وفي قرية هلية، نُفذت حملة نظافة شملت رفع التراكمات وتسوية طريق هلية سمسطا ومنطقة المظلة، إلى جانب تشجير وري المدخل الغربي للقرية.