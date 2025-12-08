تضامن الوادي الجديد تحرر 103 أسر من قيود الديون بإجمالي 4.5 مليون جنيه

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، سداد ديون الغارمين والغارمات بنطاق المحافظة.

وأكد محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية تولّت سداد ديون 103 أسر من الغارمين والغارمات بإجمالي 4.5 مليون جنيه، مما أسفر عن خروج جميع المديونين من السجن بعد تنفيذ أحكام الحبس، حيث تكفّلت المديرية بسداد كامل المديونيات المستحقة عليهم.

وأضاف "العديسي" أن الدعم المالي المقدم للغارمين جاء من عوائد مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة التابعة للمديرية، وذلك بعد نجاح المؤسسة خلال الفترة الأخيرة - بدعم من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد - في تحقيق عوائد مالية كبيرة.

وجاء ذلك عقب صدور القرار رقم 100 لسنة 2021 الخاص بجمع التبرعات وتحصيل رسوم من الحاصلات الزراعية الخارجة من المحافظة لصالح المؤسسة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجارية واستثمارية تابعة لها حققت أرباحًا مكّنت المديرية من زيادة دعم الأسر الأولى بالرعاية.