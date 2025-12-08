قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ جنوب سيناء وسفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بعيد استشهاد القديسة كاترينا

ايمن ابو زيد

قدم اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء،  وسفراء دول قبرص واليونان بمصر،، التهنئة للبابا سبميون، مطران دير سانت كاترين، ورهبان الدير، بمناسبة عيد استشهاد القديسة كاترينا، وبمناسبة توليه منصب مطران الدير،  وذلك عقب انتهاء مراسم الصلوات والطقوس التي أقيمت داخل الدير اليوم الإثنين.
وأكد  محافظ جنوب سيناء،  أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص على التواصل الدائم مع الدير،  لتلبية كافة احتياجتهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير أجواء آمنة لرهبان الدير.

استشهاد القديسة كاترينا


و رحب المحافظ بسفراء دول قبرص واليونان، الذين حرصوا على المشاركة في هذه الاحتفالية، التي جرت في أجواء من السكينة والفرحة بين الآلاف زوار الدير من مختلف جنسيات العالم، مشيرا إلى أن مدينة سانت كاترين تعد بقعة مقدسة على أرض سيناء التي تجلى الله بها لسيدنا موسى، وتحتوي على العديد من المقومات الدينية والروحانية، ومن أهمها دير سانت كاترين الذي يعد من أقدم الأديرة حول العالم.

مشروع التجلي الأعظم 


وأشار إلى أن مشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بالمدينة يعد إضافة للسياحة الدينية والأثرية بها، كما يعد هدية الرئيس للعام حيث يتجلى خلاله الديانات السماوية الثلاثة لتضرب مثلا فريدا في التسامح والتعايش، لذا تتمتع المدينة بأجواء روحانية فريدة تجذب محبي السياحة الدينية حول العالم.
وأعرب مطران الدير، عن سعادته بحضور المحافظ، وسفراء دول قبرص واليونان هذه الاحتفالية 
التي يشهدها آلاف الزائرين حول العالم كل عام.
وأهدى المحافظ رهبان الدير، كمية من المواد الغذائية، والبطاطين والألحفة.
كما أجرى المحافظ والسفراء، جولة داخل الدير ، واستمعوا إلى شرح وافي عن مكونات الدير،  ومنها شجرة العليقة، والكنيسة الكبرى، ومتحف الكنوز الأثرية، وبئر موسى، وكنيسة الجماجم، وحديقة الدير، ومعصرة الدير.

