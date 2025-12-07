جولة مفاجئة لمدير تعليم جنوب سيناء في مدارس طور سيناء لمتابعة الانضباط والتحصيل الدراسي

أجرى عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد 7 ديسمبر، جولة مفاجئة لعدد من مدارس طور سيناء، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بضرورة المتابعة الميدانية للوقوف على مستوى الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

وبدأ مدير المديرية جولته بزيارة مدرسة النصر للتعليم الأساسي، حيث كان في استقباله مدير المدرسة علي سمير. وحرص عتلم على مناقشة الطلاب والمعلمين حول المناهج المطوّرة ومدى قدرتهم على استيعاب المواد الدراسية، كما تحاور مع عدد من المعلمات بشأن التقييمات الأسبوعية، وتابع كراسات الطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات ضمن برنامج تنمية مهارات القراءة لطلاب الصفوف العليا، مؤكدًا ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لتحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.

وانتقل مدير تعليم جنوب سيناء عقب انتهاء زيارته لمدرسة النصر إلى المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء، وكان في استقباله مدير المدرسة الدكتور محمد مدبولي. وحرص خلال تفقده للفصول على متابعة مستوى الطلاب في مادة اللغة العربية،

وأشاد بالأداء التربوي للمعلمين ومستوى الانضباط داخل المدرسة، كما تابع أداء طلاب الصف الثالث الابتدائي في مهارات القراءة والكتابة على السبورة.

وفي ختام جولته، أشاد مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بما لمسه من التزام وانضباط داخل المدارس، مثمنًا جهود جميع القائمين على العملية التعليمية.

وشدد على مواصلة تحقيق الانضباط، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بمنتهى تجاه أي مخالفات قد تعوق سير العملية التعليمية.