حقوق الإنسان بالحوار الوطني: طالبنا بمواكبة التقنيات الحديثة في الحالات الصادر لها حكم بالبراءة وتفعيلها

أكد أحمد راغب، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني عمل على وجود توصيات بتفعيل الأحكام الجنائية أو البراءة، أن تكون مسجلة على قوائم وزارة الداخلية

وقال أحمد راغب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، ان هناك تسجيل الأحكام النهائية، في حالة صدور حكم نهائي تكون موجودة في صحيفة الحالة الجنائية، ولكن هناك التسجيل الجنائي في شخص سبق اتهامه في قضية أو صدر ضده حكم غيابي يكون الحكم مسجل على جهاز خاص لوزارة الداخلية.

وتابع مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أنه طالبنا بمواكبة التقنيات الحديثة بحيث تكون الحالات المسجلة بالبراءة معتمدة ومفعلة ويتم سقوط التهمة والعقوبة على أي شخص.

