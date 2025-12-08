أسامة ربيع: سيكون هناك عودة تدريجية للسفن الكبيرة للعودة للعبور من قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه كان هناك زيارة سابقة بصندوق النقد الدولي في عام 2017، مشيرا إلى أن الزيارة الحالية للصندوق انت من أجل متابعة الوضع داخل قناة السويس ومتابعة حركة السفن، وتم التأكيد على توطين الصناعات بهيئة قناة السويس لزيادة الحصيلة الدولارية.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة خيرة"ان "ه سيكون هناك عودة تدريجية "لسفن ميرسك"، ولكن سفن “tna”، عادت بقوة للعمل، بداية من الشهر الحالي وسيكون هناك عبور لـ 76 سفينة من الشركة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيكون هناك عودة تدريجية للسفن الكبيرة للعودة للعبور من قناة السويس، خاصة في ظل الأوضاع المضطربة في المنقطة، مؤكدا انه خلال عام من الأن سنصل لأرباح تصل 8 مليار جنية.

وأشار إلى أنه أي محاولة للتشكيك في هذا الدور المحوري للقناة تأتي في إطار الشائعات التي تظهر بين الحين والآخر.