حسام البدري: الأهلي مع توروب “شكل تاني”… وانسجام الفريق واضح على النتائج

أشاد حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، بالمستوى الذي يقدمه النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد ييس توروب، مؤكدًا أن الفريق يظهر بشكل مختلف تمامًا مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح البدري في مداخلة هاتفية لبرنامج أوضة اللبس، أن توروب نجح في استغلال إمكانات لاعبي الأهلي بالشكل الأمثل، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب، مشيرًا إلى وجود حالة انسجام كبيرة بين عناصر الفريق.

وأكد أن هذا الانسجام الواضح داخل النادي الأهلي أدى إلى تطور كبير في النتائج، لافتًا إلى أن ما يقدمه الفريق مؤخرًا يؤكد أن توروب وضع بصمته الفنية بسرعة وبكفاءة عالية.