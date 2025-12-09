قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المستشار القانوني للزمالك: لا مخالفات في ملف أرض النادي والتحقيقات ستكشف الحقيقة

يارا أمين

أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن ملف أرض النادي يخضع لعدة مسارات قانونية، موضحاً أن هناك بلاغاً مقدماً ضد مجلس إدارة الزمالك إلى جانب قضية منفصلة تتعلق بسحب الأرض، مشيراً إلى أن السحب لا يرتبط مباشرة بالبلاغ، لكنه كان له تأثير كبير على القضية.

وأضاف كمال شعيب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، أن التحقيقات الجارية بشأن البلاغ تتم بسرية كاملة داخل جهات التحقيق، لافتاً إلى أن المعلومات التي وصلت إليه حتى الآن تشير إلى عدم وجود أي مخالفات على مجلس إدارة الزمالك في هذا الملف.

وأضاف المستشار القانوني أن مجلس الإدارة هو من بادر بنفسه بالتقدم بطلب إلى النائب العام لسرعة التحقيق وإظهار الحقيقة، مؤكداً استعداد المجلس الكامل للمثول أمام جهات التحقيق لإثبات سلامة موقفه.

وشدد على أن ملف الأرض يعد من أهم المشروعات داخل النادي، وقد تم التعامل معه بـ"أعلى درجات الدقة والالتزام بالقوانين واللوائح"، مؤكداً أنه لا يوجد أي شبهة تقصير أو خطأ إداري في هذا الملف، وأن التحقيقات المنتظرة ستثبت ذلك، خاصة أن المشروع يمثل خطوة ضخمة ومهمة في مستقبل النادي.

