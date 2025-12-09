محمد شبانة: رؤية مختلفة لملف التعاقدات في الأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة إن إدارة الأهلي تتعامل مع سوق الانتقالات الشتوية بمنتهى الهدوء، مؤكدًا أن النادي وضع بالفعل أسماء محددة للتعاقد معها في يناير.

وأوضح محمد شبانة في تصريحات عبر برنامج " نمبر وان"، المذاع على قناة cbc:"الأهلي سيتعاقد مع ثنائي هجومي في يناير، والملف يسير بخطوات محسوبة جدًا، سواء من داخل القارة أو خارجها."

وأضاف:"هناك لاعبون معروضين على الأهلي من دوريات عربية وآسيوية وإفريقية، لكن الاختيارات النهائية ستكون بناء على رؤية توروب واحتياجاته الأساسية."

وتابع شبانة، أن الأهلي لا يريد تكرار أخطاء سابقة بالتعاقد مع لاعبين لم يشاركوا بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني لحسم الملفات الأكثر أهمية.