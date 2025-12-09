لإعادة الانضباط.. حي جنوب الغردقة يضبط إشغالات ويصادر «اسكوترات كهربائية»

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة موسعة استهدفت إزالة الإشغالات في إطار العمل المستمر لإحكام الرقابة على الشارع ورفع معدلات السلامة العامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضبط الأنشطة المخالفة في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة.

وجاءت الحملة بناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وقادها اللواء أحمد جبر رئيس الحي، بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر ممثلة في إدارة المرور وشرطة المرافق.

تفتيش التراخيص ومراجعة الأنشطة

استهدفت الحملة محلات منطقة شيري، بالإضافة إلى محلات بيع وتأجير الاسكوتر الكهربائي بالممشى السياحي، حيث راجعت اللجان المختصة التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والتأكد من سريانها، إلى جانب مراجعة تراخيص الإشغال الخاصة بعدد من المحلات في شارع شيري.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحملة شملت فحص تراخيص عدد كبير من الأنشطة التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والمعايير المنظمة للعمل داخل نطاق الحي.

ضبط مخالفات وإزالة إشغالات

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وإزالة 12 مخالفة إشغال بمنطقة شيري، إلى جانب 15 مخالفة بالممشى السياحي، فضلًا عن مصادرة 13 اسكوتر كهربائي تم ضبطها لدى محلات غير ملتزمة بالضوابط أو تعمل بدون ترخيص.

إجراءات رادعة وحملات مستمرة

وأوضح رئيس حي جنوب الغردقة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وضمان سلامة المواطنين ورواد الممشى السياحي.

وأضاف أن الحملات ستتواصل بشكل دوري ومكثف خلال الفترة المقبلة في مختلف شوارع الحي، للتأكد من الالتزام الكامل باللوائح، مشددًا على ضرورة استخراج التراخيص الرسمية والالتزام بمعايير الأمان والسلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.