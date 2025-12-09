رئيس مياه القناة: حملات يومياً لفحص وقراءة العدادات وتحصيل المتأخرات

أعلن اللواء أ . ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، على استمرار القطاع التجاري بشن حملات يومياً لفحص وقراءة عدادات المياه والتأكد من سلامتها ومتابعة عدادات مسبقة الدفع " الكارت " وتحصيل المتأخرات، وضبط وصلات مياه الشرب الغير القانونية " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.



وأكد اللواء أحمد رمضان، أن القطاع التجاري بمحافظة السويس مستمر في شن حملات مكبرة لتحصيل المستحقات وفحص وقراءة عدادات المياه والتأكد من سلامتها ومتابعة عدادات مسبقة الدفع الكارت الـ 250، بالأضافة الي تحصيل المتأخرات، حيث تم المرور علي منطقة العين السخنه، وميناء الأدبية، وشركة السويس للصلب بنطاق حي عتاقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المنشأت التي كانت تقوم بسرقة مياه الشرب، بالاضافة الي الاستماع والرد علي شكاوي المواطنين.

وقال رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه فور ضبط أي من المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لمنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات، بالإضافة الي سارقي المياه الذين يقومون بعمل توصيلات خفية، موضحاً أن تلك المخالفات تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات، لافتا أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مياه الشرب ومقدرات الدولة ومواجهة المخالفين للقانون.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأننا مستمرون يومياً فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة محافظات مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وفضل للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.