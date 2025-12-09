حقوق الإنسان: القائمون على الانتخابات قدموا نموذجاً في التنظيم رغم التحديات

كشف محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، أن انتخابات مجلس النواب مختلفة هذه المرة بسبب إعادة 19 دائرة ثم إعادة 30 دائرة انتخابية أخرى لأول مرة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الحالة تحتاج جهد مضاعف خاصة أن توفير اللوجيستيات للعملية الانتخابية ليس بالأمر الهين.



وأكد أن تصويت المصريين بالخارج بدأ أمس ويستمر اليوم في 139 مقر في 119 دولة، موضحا أن التجهيزات التي كانت تتم كل 5 سنوات أصبحنا نراها مرة كل أسبوع خلال الشهرين الماضيين.



ووجه محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، التحية للقائمين على الانتخابات لتوفير كل المستلزمات حتى تتم بسهولة ويسر.