طارق عباس: انتخاب أشرف صبحي بالإجماع يعكس ثقة العالم في القيادة الرياضية المصرية

وجّه طارق عباس عضو الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لجنة ممثلي الرياضيين، تهنئة رسمية خاصة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد فوزه بمنصب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو.

وأكد طارق عباس أن هذا الفوز يمثل قفزة تاريخية لمكانة مصر الدولية، خاصة وأن الدكتور أشرف صبحي أصبح أول مصري يتولى هذا المنصب الأممي البارز، بعد انتخابه بالإجماع من الدول الأعضاء.

وأشار عباس إلى أن هذا الاختيار يعكس ثقة العالم في الخبرات المصرية وقدرة الوزير على قيادة أكبر منصة أممية معنية بالسياسات الرياضية، مؤكدًا أن الإنجاز ليس شخصيًا فقط، بل نجاحًا لكل الرياضة المصرية.

ويُعد هذا المنصب أرفع موقع أممي خاص بالرياضة داخل منظومة الأمم المتحدة، والمسؤول عن قيادة وصياغة السياسات الرياضية الدولية، بما يشمل: تعزيز الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، ودعم الإدماج والشمولية في الرياضة والتعليم والتربية البدنية، وتطوير المعايير والسياسات الدولية، وتنسيق التعاون بين الدول والمنظمات الدولية.

وأكد طارق عباس ثقته في أن الدكتور أشرف صبحي سيحدث نقلة نوعية خلال فترة رئاسته، لما يمتلكه من رؤية وخبرة وقدرة على تمثيل مصر في أكبر الهيئات الدولية