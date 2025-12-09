محافظ أسيوط: ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن خلال حملة تموينية بمركز ديروط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن تمكن الحملات التموينية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة من ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بأي فواتير رسمية داخل مركز ديروط، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية.

وأكد المحافظ أن الحملات نفذت تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقًا لاهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وحماية صحة وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة قامت بالتنسيق مع الإدارات التابعة لها لتنفيذ حملات دقيقة ومفاجئة على الأسواق والمحال التجارية.

ضبط 1450 كيلو سكر ناقص الوزن وبدون فواتير داخل أحد المخازن

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن نتائج الحملة في مركز ديروط أسفرت عن ضبط 1450 كيلو سكر ناقص الوزن وبدون فواتير داخل أحد المخازن، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، ردعًا لكل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين أو التلاعب في السلع الأساسية.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع لضمان وصول السلع التموينية للمواطنين بالجودة والمعايير الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المستهلكين.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو تجاوزات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يعد ركيزة أساسية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.