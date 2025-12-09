قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
التجهيز لمنظومة حجز إلكترونى لدخول المحميات الطبيعية بالجمهورية
الرعاية الصحية: 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن خلال حملة تموينية بمركز ديروط

ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن خلال حملة تموينية بمركز ديروط
ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن خلال حملة تموينية بمركز ديروط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن تمكن الحملات التموينية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة من ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بأي فواتير رسمية داخل مركز ديروط، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية.

وأكد المحافظ أن الحملات نفذت تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقًا لاهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وحماية صحة وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة قامت بالتنسيق مع الإدارات التابعة لها لتنفيذ حملات دقيقة ومفاجئة على الأسواق والمحال التجارية.

ضبط 1450 كيلو سكر ناقص الوزن وبدون فواتير داخل أحد المخازن

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن نتائج الحملة في مركز ديروط أسفرت عن ضبط 1450 كيلو سكر ناقص الوزن وبدون فواتير داخل أحد المخازن، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، ردعًا لكل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين أو التلاعب في السلع الأساسية.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع لضمان وصول السلع التموينية للمواطنين بالجودة والمعايير الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المستهلكين.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو تجاوزات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يعد ركيزة أساسية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.

أسيوط مديرية التموين ضبط 15 طن سكر ناقص الوزن مركز ديروط ضبط الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

خطوبة مرموش

حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

ترشيحاتنا

الوزير

الوزير: مصر ستظل أرض الفرص الواعدة والاستثمار الآمن

المشاط

المشاط: جائزة القيادة الدولية تعكس جهود مصر في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة

السياحة المصرية

عجلان: إنشاء بوابة للسياحة يضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة لزوارها الأجانب

بالصور

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

حصاد 2025… تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد