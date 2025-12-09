صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ 1.2 مليار دولار لباكستان

وافق صندوق النقد الدولي على صرف قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان في إطار برنامجين منفصلين يهدفان إلى تقديم الدعم المالي للإصلاحات الاقتصادية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.



ونقل راديو باكستان اليوم عن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، إن تنفيذ الإصلاحات في باكستان ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها البلاد.



وأضاف أن التزام السلطات الباكستانية بمواصلة الجهود لتعزيز المالية العامة مع تقديم الدعم لضحايا الفيضانات الأخيرة يعكس استعدادها لتعزيز مصداقيتها في السياسة المالية.



ومن المقرر أن تحصل باكستان على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، و200 مليون دولار ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة" الذي يدعم أجندتها لإصلاح المناخ، ليرتفع بذلك إجمالي المبلغ الذي منحه الصندوق لباكستان في هذا الإطار ليصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي.