قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
التجهيز لمنظومة حجز إلكترونى لدخول المحميات الطبيعية بالجمهورية
الرعاية الصحية: 1.3 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلان موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الأول الثانوي بالقاهرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مريم عزت

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالقاهـــرة ،  موعد عقد الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوى فى (مادة البرمجة والذكاء الإصطناعى) عبر منصة كيريو QUREO، ليكون يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢١.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمادة البرمجة والذكاء الإصطناعى لما لها من أهمية كبيرة لدعم الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين.

خطوات الدخول 

ويتم تنفيذ الاختبار على النحو التالى:
١- اختبار الطلاب أما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة بالمدرسة أو أى أجهزة متاحة يمكن اتصالها ودخولها على المنصة خلال 24 ساعة فى يوم عقد الاختبار.

٢- يقوم الطالب بالدخول عبر منصة كيريو QUREO اليابانية باستخدام حسابه على المنصة ليجد رابط دخول الامتحان.

مديرية التربية و التعليم بالقاهـــرة طلاب الصف الأول الثانوى مادة البرمجة والذكاء الإصطناعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

خطوبة مرموش

حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

ترشيحاتنا

المتهمين

حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة لراغبي المتعة بالجيزة والإسكندرية

سعيد مختار

بعد سماع أقوالها.. إخلاء سبيل طليقة الفنان سعيد مختار

اموال

3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه

بالصور

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد
أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

حصاد 2025… تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد