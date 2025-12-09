إعلان موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الأول الثانوي بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالقاهـــرة ، موعد عقد الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوى فى (مادة البرمجة والذكاء الإصطناعى) عبر منصة كيريو QUREO، ليكون يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢١.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمادة البرمجة والذكاء الإصطناعى لما لها من أهمية كبيرة لدعم الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين.

خطوات الدخول

ويتم تنفيذ الاختبار على النحو التالى:

١- اختبار الطلاب أما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة بالمدرسة أو أى أجهزة متاحة يمكن اتصالها ودخولها على المنصة خلال 24 ساعة فى يوم عقد الاختبار.

٢- يقوم الطالب بالدخول عبر منصة كيريو QUREO اليابانية باستخدام حسابه على المنصة ليجد رابط دخول الامتحان.