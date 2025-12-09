تعرّف على جدول مباريات اليوم في بطولة أفريقيا لسلة السيدات

تتواصل بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات» WBLA 2025 منافساتها لليوم الخامس تواليًا، والتي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسبمر الجاري، حيث تقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات أبرزها مواجهة الأهلي أمام سبورتنج لواندا الأنجولي في ختام مرحلة المجموعات.

تبدأ مواجهات الثلاثاء بمباراة فاب الكاميروني أمام فيرست بنك النيجيري في الثانية عشرة ظهرًا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ولحساب المجموعة الأولى يلتقي ريج الرواندي أمام رابطة الأصدقاء الإيفواري في الثانية والنصف عصرًا.

ويلعب فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي أمام هيئة الموانئ الكيني في الخامسة مساءً ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة الأهلي أمام سبورتنج لواندا الأنجولي في السابعة والنصف مساءً، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية:

فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة:

الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.