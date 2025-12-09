أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

حصل “صدى البلد” على اسماء ضحايا الحادث الذى وقع صباح اليوم الثلاثاء بتصادم سيارتين نصف نقل بطريق مطروح السلوم والذى أسفر عنه مصرع 3 أشخاص ، واصابة 2 اخرين.

مستشفى السلوم

واستقبل مستشفى السلوم المركزي ضحايا الحادث والذى أسفر عنه مصرع3 أشخاص .

اسماء المتوفين.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمد ق.ط 30 سنة ، وصدام ق.ط 28 سنة ، و حمزة .ع 20 عام.

اسماء المصابين

كما استقبلت المستشفى 2 مصابين وهم خالد م.خ 19 عام مقيم بمدينة سيدي براني يعاني من كدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارجاج ، و جابر .خ 24 عام مقيم بمدينة سيدي براني يعاني من كدمات بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمني ،

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق مرسي مطروح السلوم بمنطقة أبو زريبة .

انتقال الاسعاف

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السلوم المركزي

مصرع 3 واصابة2

استقبلت مستشفى السلوم المركزي ، ضحايا الحادث والذى أسفر عنه مصرع 3 واصابة2 وتم التحفظ على المتوفين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمطروح.