خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
شركات بريطانية كبرى تعتزم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر
محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس
إعادة الهيكلة والتمويل.. تفاصيل إحالة متحدث الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل الشاطر للجنايات| خاص
مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدمة لنيجيريا قبل أمم أفريقيا.. شكوك كبيرة حول لحاق الحارس ستانلي نوابيلي بالنهائيات

حارس نيجيريا
حارس نيجيريا

تلقى المنتخب النيجيري ضربة قوية قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بعد تعرض حارس مرماه الأساسي ستانلي نوابيلي لإصابتين متتاليتين قد تحرمانه من المشاركة في البطولة.

نوابيلي، حارس فريق شيبا يونايتد الجنوب أفريقي، يعاني من إصابة في الكاحل وأخرى في اليد، وسط تقارير تؤكد حاجته للخضوع لجراحة، ما يضع مشاركته في النهائيات محل شك كبير.

ولم يشارك صاحب الـ29 عامًا في أي مباراة مع ناديه منذ لقاء نيجيريا أمام الكونغو الديمقراطية، ورغم ضمه إلى القائمة الأولية للنسور الخضر، فإن مدربه في شيبا يونايتد أوضح أن عودته قبل البطولة تبدو غير محتملة في ظل وضعه الطبي الحالي.

وقد يجد المنتخب النيجيري نفسه مضطرًا لخوض منافسات أمم أفريقيا دون حارسه الأول، ما يوجه ضربة إلى استقرار الخط الدفاعي قبل واحدة من أهم بطولات القارة السمراء.

حارس نيجيريا نيجيريا أمم أفريقيا

علي مدار المراحل الثلاث للموجة 27.. إزالة 1236 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

أكلات الشتاء 2025.. أطباق تمنح الدفء وترفع المناعة في الطقس البارد

ياسمين صبرى تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها

