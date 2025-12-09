صدمة لنيجيريا قبل أمم أفريقيا.. شكوك كبيرة حول لحاق الحارس ستانلي نوابيلي بالنهائيات

تلقى المنتخب النيجيري ضربة قوية قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بعد تعرض حارس مرماه الأساسي ستانلي نوابيلي لإصابتين متتاليتين قد تحرمانه من المشاركة في البطولة.

نوابيلي، حارس فريق شيبا يونايتد الجنوب أفريقي، يعاني من إصابة في الكاحل وأخرى في اليد، وسط تقارير تؤكد حاجته للخضوع لجراحة، ما يضع مشاركته في النهائيات محل شك كبير.

ولم يشارك صاحب الـ29 عامًا في أي مباراة مع ناديه منذ لقاء نيجيريا أمام الكونغو الديمقراطية، ورغم ضمه إلى القائمة الأولية للنسور الخضر، فإن مدربه في شيبا يونايتد أوضح أن عودته قبل البطولة تبدو غير محتملة في ظل وضعه الطبي الحالي.

وقد يجد المنتخب النيجيري نفسه مضطرًا لخوض منافسات أمم أفريقيا دون حارسه الأول، ما يوجه ضربة إلى استقرار الخط الدفاعي قبل واحدة من أهم بطولات القارة السمراء.