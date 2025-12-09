محمد سامى يشيد بظهور مخرجين جدد في دراما رمضان 2026

أشاد المخرج محمد سامى، بالموجة الجديدة من المخرجين الذين يستعدون لتقديم أعمالهم الأولى فى موسم دراما رمضان 2026 .

وكتب محمد سامي عبر حسابه على «فيسبوك»: «رمضان 2026 فى مخرجين هتقدم أعمال لأول مرة، إن شاء الله كلهم هيشرفونا وهيعملوا أعمال تكون مختلفة ومتميزة، وهيثبتوا إن شغلانتنا كل يوم بتطلع ناس جامدة وجديدة».

وأضاف: «وهيضيفوا لمكتبة الفن المصرى، باتمنى ليهم كل التوفيق والنجاح، وأهلا بيكم زملاء أعزاء... وبيكم العزوة هتكبر».

وكشف محمد سامى قائمة المخرجين الجدد الذين يستعدون لأول ظهور رمضانى لهم، وهم:

مايا أشرف زكى

2.عمرو موسى

3.سامح علاء

4.عبد الرحمن أبو غزالة

5.خالد سعيد

6.هادى بسيوني

7.محمد طاهر

8.رضا عبد الرازق

9.هانى حمدي

يواصل المخرج محمد سامى التحضير لمسلسله الرمضانى الجديد «8 طلقات»، وهو العمل الذى يشهد ظهور ممثل جديد أمام الكاميرا لأول مرة.

