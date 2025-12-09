قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح
محافظات

اللغة العربية وتحديات عصر الرقمنة .. ندوة علمية بـ آداب بنها

جانب من الندوة
جانب من الندوة
إبراهيم الهواري

نظمت كلية الآداب بجامعة بنها ندوة علمية بعنوان " اللغة العربية وتحديات عصر الرقمنة" بالتعاون مع قسم اللغة العربية وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وبحضور الدكتور أمجد حجازى عميد كلية الآداب.


وأشارت الدكتورة شيرين الشورى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن الندوة حاضر فيها الدكتور أحمد علواني أستاذ النقد الأدبي والبلاغة ورئيس قسم اللغة العربية، وذلك بالتنسيق مع الأستاذة رانيا  معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتناولت الندوة بالنقاش والتحليل قدرة اللغة العربية على مواكبة التحولات الرقمية والتطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، وتطرقت إلى ما تتميز به لغتنا العربية من مرونة بنيوية ودلالية تمنحها القدرة ليس فقط على مواجهة التحديات الرقمية، بل وتحقيق حضور فاعل وانتصار واضح في كثير من ميادين التطور التكنولوجي. 


كما تناولت أبرز الصراعات التي واجهت العربية عبر تاريخها في ظل التطور العلمي، وما حققته من إنجازات تثبت أصالتها وقابليتها للتجدد ، والأسباب الداخلية والخارجية التي أدّت إلى مظاهر الضعف اللغوي في بعض البيئات العربية، وتم التركيز علي أن الحفاظ على سلامة اللغة هو حفاظ على الهوية الثقافية والمعرفية.
وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من طلاب قسم اللغة العربية والكلية، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي، مما أسهم في إثراء النقاش وتبادل الرؤى، فاستفاد الطلاب استفادة كبيرة من محاور الندوة، وشاركوا بمجموعة من الاستفسارات والمقترحات التي أثرت الحوار وأسهمت في توسيع آفاق النقاش.


وفي ختام الندوة، تم تكريم مجموعة من طلاب قسم اللغة العربية ممن شاركوا في مسابقة القسم، تقديرًا لجهودهم وتميّزهم وإسهاماتهم في الأنشطة العلمية.

