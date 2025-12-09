محافظ الإسكندرية: الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها ورفع درجة جاهزيتها على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة.



وأوضح المحافظ - في بيان صادر عن المحافظة - أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع للتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة أنحاء الإسكندرية، ومتابعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات.



وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة مستمر في الانعقاد بشكل دائم لاستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.



جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

* الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137) من أي محمول.

* الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

* الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.