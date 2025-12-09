رئيس الكونغو الديمقراطية يحدد 4 أولويات رئيسية لعمله الوطني

قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي إن هناك 4 أولويات رئيسية لعمله الوطني، وذلك خلال خطاب القاه أمام غرفتي البرلمان المنعقدتين في قصر الشعب بالعاصمة كينشاسا، وذلك بعد توقيع اتفاقات السلام مع رواندا في واشنطن.

وأضاف تشيسيكيدي - وفقًا لوكالة الأنباء الكونغولية - "4 أولويات تفرض نفسها الآن على عملنا، أولها تحقيق الانسحاب الكامل والقابل للتحقق لجميع القوات الأجنبية التي تعمل على أراضينا سواء كانت رسمية أو متخفية وراء مجموعات وسيطة، ثانيها قطع الشبكات المالية واللوجستية للعنف من خلال القضاء على الاستغلال غير المشروع للذهب والكولتان والكوبالت وموارد أخرى، بجانب مكافحة التهريب الذي يغذي هذه الشبكات".

وتابع "أن ثالث أولوية هي ضمان الحماية الفعلية للمدنيين خاصة النساء والأطفال وتأمين الوصول الإنساني إلى المناطق المتضررة، ورابعها ترسيخ السلام بشكل دائم"، مؤكدًا أن مختلف اتفاقات السلام التي وقعتها جمهورية الكونغو تمثل "روافع استراتيجية" تخدم مسار السلام العادل والحقيقي الذي يخدم المصلحة الوطنية؛ لدمج فعالية دفاعنا مع قوة عملنا الدبلوماسي.