الصف الثاني لمنتخبات شمال إفريقيا تُسقط أبطال آسيا والخليج في كأس العرب
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
أخبار العالم

960 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

أ ش أ

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم /الثلاثاء/، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن 960 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

في السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بما فيها القدس.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله، وجنين، سلفيت، وقلقيلية، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، واحتجزت عشرات الشبان.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين كرهائن، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس، وشرعت بتجريف البنية التحتية للمنطقة.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوة من جيش الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، انطلقت من حاجز الحمرا واقتحمت محيط المخيم.

وأضافت المصادر أن جرافة عسكرية باشرت بتجريف أحد الشوارع قرب مدرسة الأيتام في منطقة "السفاين"، في اعتداء جديد على الممتلكات الفلسطينية. 

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة القدس طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة جولات استفزازية

