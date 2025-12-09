960 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم /الثلاثاء/، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن 960 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

في السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 40 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بما فيها القدس.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، ونابلس، وبيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله، وجنين، سلفيت، وقلقيلية، إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، واحتجزت عشرات الشبان.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين كرهائن، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس، وشرعت بتجريف البنية التحتية للمنطقة.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوة من جيش الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، انطلقت من حاجز الحمرا واقتحمت محيط المخيم.

وأضافت المصادر أن جرافة عسكرية باشرت بتجريف أحد الشوارع قرب مدرسة الأيتام في منطقة "السفاين"، في اعتداء جديد على الممتلكات الفلسطينية.