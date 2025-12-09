رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتحرك دولي لمواجهة إعلان الاحتلال بدء إقامة 17 مستوطنة جديدة

طالب محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، بتحرك دولي عاجل لمواجهة إعلان الاحتلال البدء بإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الخطوة الإسرائيلية لن توفر الأمن لأي طرف على المدى القريب أو البعيد، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: جميع الخطوات الأحادية تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني:" نؤكد على ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب في غزة".

وأكمل رئيس الوزراء الفلسطيني:" نحذر من الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والقدس المحتلة".