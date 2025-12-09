يعاود الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-12-2025 في الأسواق

رصدت برامج التوك شو مساء اليوم الثلاثاء أحدث تحركات أسعار الذهب في السوق المصرية، وذلك وفقًا لبيانات شعبة الذهب بالاتحاد العام لغرف القاهرة التجارية، والتي أظهرت استقرارًا نسبيًا في متوسطات التداول مقارنة بالساعات الماضية.

متوسط أسعار الذهب اليوم

سعر الأوقية عالميًا: 4195 دولارًا

سعر الذهب عيار 24: 6409 جنيهات

سعر الذهب عيار 21: 5608 جنيهات

سعر الذهب عيار 18: 4806.86 جنيه

سعر الذهب عيار 14: 3739 جنيها

قيمة الذهب في الجنيه

سعر الجنيه الذهب (قبل المصنعية والدمغة والضريبة): 44,864 جنيهًا

عوامل تؤثر في سعر الذهب

سعر الأوقية عالميًا: هو العامل الأساسي، وأي ارتفاع أو انخفاض عالمي ينعكس فورًا محليًا.

سعر الدولار: كل ما الدولار يرتفع، سعر الذهب في مصر يرتفع لأنه سلعة مستوردة.

العرض والطلب: زيادة الإقبال على الشراء ترفع السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة العالمية: لما الفائدة ترتفع يقل الإقبال على الذهب، فينخفض السعر.

التضخم: الذهب ملاذ آمن، فمع زيادة التضخم يزيد الطلب ويزيد السعر.

السياسات الاقتصادية: مثل قيود الاستيراد أو الإجراءات النقدية داخل الدولة.

أسعار الطاقة والنقل: تؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة استخراج وتشغيل شركات التعدين عالميًا.

الأزمات العالمية: الحروب – الأزمات المالية – التقلبات السياسية كلها تدفع الذهب للارتفاع.