تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إسراء عبدالمطلب، تغطية مفصلة حول تحركات سوق الذهب والدولار اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الأسعار محليًا وعالميًا.

وأوضحت أن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي، متأثرة بتحركات السوق العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى، حيث بلغ سعر الذهب عالمياً في المعاملات الفورية 4187 دولارا للأونصة، استعدادًا لاجتماع الفيدرالي لمراجعة أسعار الفائدة واتجاهات التيسير النقدي.

وجاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي: عيار 24: 6411 جنيهًا، عيار 21: 5610 جنيهات، عيار 18: 4809 جنيهات، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44880 جنيهًا.

وأوضح خبراء السوق أن الأسعار المحلية تتذبذب يوميًا بين 15 و20 جنيهًا، وفقًا لتطورات البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب، مع مراعاة رسوم المصنعية والضرائب والدمغات.

