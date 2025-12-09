صحح مفاهيمك.. أوقاف القليوبية تنظم ندوات مدرسية حول التحلي بالتفاؤل ونبذ التشاؤم

نظّمت مديرية أوقاف القليوبية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، سلسلة ندوات بمدارس المحافظة بعنوان: "التحلّي بالتفاؤل ونبذ التشاؤم"، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ ياسر غياتي، مدير المديرية، وإشراف الدكتور عبد الرحمن رضوان، مدير الدعوة، بهدف ترسيخ القيم الإيجابية وتنمية روح التفاؤل والأمل لدى الطلاب.

وقدّم الأئمة خلال الندوات توجيهات إيمانية وتربوية لتعزيز الفكر الإسلامي الصحيح، وتشجيع الطلاب على التحلّي بالتفاؤل والابتعاد عن التشاؤم، مع إبراز أثر التفكير الإيجابي في تعزيز الثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصائبة.

كما ركّزت الندوات على أهمية المدارس في تنمية شخصيات الطلاب وغرس القيم الأخلاقية والمجتمعية، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات بروح مسئولة وبنّاءة.

وتؤكد مديرية أوقاف القليوبية أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي بين الطلاب، وتدعيم روح الانتماء والمسئولية لديهم، مع استمرار تنظيم الفعاليات في مختلف مدارس المحافظة لضمان شمولية الاستفادة وتحقيق أهداف مبادرة «صحّح مفاهيمك».