قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة الهدافين فوق الثلاثين لعام 2025

هاري كين ورونالدو وميسي
هاري كين ورونالدو وميسي
حمزة شعيب

بينما يظن البعض أن تجاوز عمر الثلاثين قد يقلل من فاعلية اللاعبين، يواصل النجم الإنجليزي هاري كين، هداف بايرن ميونخ، إثبات العكس، متصدرًا قائمة اللاعبين فوق الثلاثين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في عام 2025.

لم يختلف الحال بالنسبة للثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين يبرهنان أن العمر مجرد رقم. البرغوث الأرجنتيني يتألق مع إنتر ميامي محتلاً المركز الثاني في قائمة هدافي العالم فوق الثلاثين، بينما يأتي صاروخ ماديرا في المركز السابع وفقًا لشبكة PlanetFootball.

أبرز الهدافين فوق الثلاثين في 2025:

1.هاري كين – 45 هدفًا
يعيش أفضل حالاته مع بايرن ميونخ، مسجلاً 45 هدفًا على مدار العام بمعدل هدف كل 89 دقيقة، ولا يزال أمامه العديد من المباريات لتعزيز رصيده قبل نهاية الموسم.

2.ليونيل ميسي – 43 هدفًا
قضى معظم عام 2025 خاليًا من الإصابات مع إنتر ميامي، محققًا أفضل موسم تهديفي له على مستوى النادي منذ 2019، حيث سجل 43 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 49 مباراة.

3.بيرجسون – 32 هدفًا
نجم جوهور دار التعظيم الماليزي، سجل 32 هدفًا بمعدل هدف كل 70 دقيقة، وهو أعلى معدل تهديفي بين جميع اللاعبين في القائمة.

4.لينارت ثي – 31 هدفًا
لاعب ليون سيتي السنغافوري سجل 31 هدفًا في 36 مباراة، مؤكدًا فعاليته التهديفية رغم المستوى المحلي.

5.ماثيوس سوزا – 30 هدفًا
مع نادي إف سي يو إن إيه شتراسن في لوكسمبورغ، سجل 30 هدفًا بمعدل هدف كل 91 دقيقة خلال 34 مباراة، ويبدو أن أمامه سنوات أخرى للاستمرار على مستوى عالٍ.

6.داركو ليمايتش – 30 هدفًا
نجم نادي إف سي آر إف إس من لاتفيا سجل 30 هدفًا في 44 مباراة، محافظًا على حضوره القوي في قوائم الهدافين.

7.كريستيانو رونالدو – 30 هدفًا
نجم نادي النصر السعودي سجل 30 هدفًا حتى الآن في 2025، مع فرصة لتعزيز رصيده قبل نهاية العام، رغم انخفاض معدل أهدافه مقارنة ببعض اللاعبين الآخرين.

هاري كين ميسي رونالدو هدافي 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

ترشيحاتنا

ارشيفيه

انفجار تانك بمصنع طوب بالدقهلية.. وإصابة ثلاثة بحروق متنوعة

أرشيفية

شاهد الملك: طلبوا تسفير الأولاد ودولارات وتعيينات لتسريب كراسة كينج مريوط

المتهمات

القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية

بالصور

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد