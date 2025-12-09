هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة الهدافين فوق الثلاثين لعام 2025

بينما يظن البعض أن تجاوز عمر الثلاثين قد يقلل من فاعلية اللاعبين، يواصل النجم الإنجليزي هاري كين، هداف بايرن ميونخ، إثبات العكس، متصدرًا قائمة اللاعبين فوق الثلاثين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في عام 2025.

لم يختلف الحال بالنسبة للثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين يبرهنان أن العمر مجرد رقم. البرغوث الأرجنتيني يتألق مع إنتر ميامي محتلاً المركز الثاني في قائمة هدافي العالم فوق الثلاثين، بينما يأتي صاروخ ماديرا في المركز السابع وفقًا لشبكة PlanetFootball.

أبرز الهدافين فوق الثلاثين في 2025:

1.هاري كين – 45 هدفًا

يعيش أفضل حالاته مع بايرن ميونخ، مسجلاً 45 هدفًا على مدار العام بمعدل هدف كل 89 دقيقة، ولا يزال أمامه العديد من المباريات لتعزيز رصيده قبل نهاية الموسم.

2.ليونيل ميسي – 43 هدفًا

قضى معظم عام 2025 خاليًا من الإصابات مع إنتر ميامي، محققًا أفضل موسم تهديفي له على مستوى النادي منذ 2019، حيث سجل 43 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 49 مباراة.

3.بيرجسون – 32 هدفًا

نجم جوهور دار التعظيم الماليزي، سجل 32 هدفًا بمعدل هدف كل 70 دقيقة، وهو أعلى معدل تهديفي بين جميع اللاعبين في القائمة.

4.لينارت ثي – 31 هدفًا

لاعب ليون سيتي السنغافوري سجل 31 هدفًا في 36 مباراة، مؤكدًا فعاليته التهديفية رغم المستوى المحلي.

5.ماثيوس سوزا – 30 هدفًا

مع نادي إف سي يو إن إيه شتراسن في لوكسمبورغ، سجل 30 هدفًا بمعدل هدف كل 91 دقيقة خلال 34 مباراة، ويبدو أن أمامه سنوات أخرى للاستمرار على مستوى عالٍ.

6.داركو ليمايتش – 30 هدفًا

نجم نادي إف سي آر إف إس من لاتفيا سجل 30 هدفًا في 44 مباراة، محافظًا على حضوره القوي في قوائم الهدافين.

7.كريستيانو رونالدو – 30 هدفًا

نجم نادي النصر السعودي سجل 30 هدفًا حتى الآن في 2025، مع فرصة لتعزيز رصيده قبل نهاية العام، رغم انخفاض معدل أهدافه مقارنة ببعض اللاعبين الآخرين.