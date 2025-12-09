تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس العاصمة

أعلن محمود سمير المدير الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويبدأ بيراميدز مشواره في البطولة بمواجهة نادي نادي البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: يوسف فؤاد - مروان عصام - أحمد سعيد - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مروان ناصر - حسن الدولي - عبد الله محمد - يوسف محمود - يوسف علي - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يحيى محمد.