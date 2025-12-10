زيلينسكي: الولايات المتحدة غير مستعدة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة "ليست مستعدة بعد" لرؤية أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي الناتو، مؤكدا أن كييف تعمل مع واشنطن على صياغة ضمانات أمنية ثنائية.

وأوضح زيلينسكي -بحسب صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية اليوم الثلاثاء- أن الموقف الأمريكي بشأن عضوية بلاده في الناتو معلن بوضوح في المفاوضات الجارية، مشيرا إلى أن هذا الملف يظل “قضية للمستقبل”



وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تركز حاليا على التوصل إلى اتفاقيات أمنية ملزمة مع الولايات المتحدة، باعتبارها جزءا من الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب وضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل.