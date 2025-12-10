عندما تتحدث عن MO.. تعليق مثير من خالد الغندور عن أزمة محمد صلاح

علق الإعلامي خالد الغندور على أزمة محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي مع ناديه مؤخراُ.

وقال خالد الغندور عبر صفحتة الرسمية عل وسائل التواصل الإجتماعي “فيس بوك”:"عندما تتحدث عن MO. تذكر أن ليفربول عاد ليصبح بطل الدوري الإنجليزي بعد 29 عامًا لأن مو صلاح أصبح لاعبًا لليفربول".



وتابع:"هل تعرف كم مرة يفوز مو بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا ؟هل تعرف كم عدد الأهداف التي سجلها مو في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا؟



وأتم:"هل تعلم أن مو مع مصر صعد لكأس العالم مرتين من 4 مرات خلال تاريخ مصر في كرة القدم

واختتم :" إذا كنت لا تعرف فلا تتحدث إذا كنت ساخنًا، فلا تتعرض للطعن".

وكشف تقرير صحفي عن استعداد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، لطلب فسخ التعاقد بالتراضي مع الريدز بعد أزمة استبعاده من المباريات.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن المقربين من محمد صلاح يدرسون حاليًا إمكانية فسخ التعاقد بالتراضي مع ليفربول.

وأضاف التقرير، أن محمد صلاح لا يفكر في المال، ومنفتح على الخروج من ليفربول حال تم التوصل إلى اتفاق مع الإدارة، في حين أن موقف إدارة ليفربول لا يزال متأملًا في الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، يبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار محمد صلاح وعودته للمشاركات مجددًا.