أحمد عيد عبد الملك: بيزيرا لو عنده فينش كويس كان زمانه بيلعب في ريال مدريد

علق أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني السابق لفريق الداخلية علي أداء اللاعب خوان بيزيرا.

خوان بيزيرا

وقال أحمد عيد عبد الملك عبر تصريحات إذاعيه: “خوان بيزيرا لو عنده فينش كويس كان زمانه بيلعب في ريال مدريد”.

استقاله أحمد عيد عبد الملك

وكان قد أعلن أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق الداخلية، استقالته رسميًا من منصبه، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام نادي القناة اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري المحترفين، في قرار أنهى رحلة امتدت على مدار 13 مباراة.

وخاض الداخلية تحت قيادة عبد الملك مسارًا متذبذبًا في البطولة، إذ حقق 5 انتصارات مقابل 5 هزائم و3 تعادلات، ليغادر الفريق وهو في مركز تنافسي متوسط قبل انطلاق الدور الثاني من الموسم.

استقالة عبد الملك عبر فيس بوك

ونشر عبد الملك بيانًا عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، أكد فيه شكره لإدارة النادي ولاعبيه، قائلاً: "كل الشكر لنادي الداخلية وإدارته على الفترة الماضية، ويشهد الله أننا لم نبخل بذرة عرق أو جهد من أجل إعادة الفريق للدوري الممتاز. في النهاية هذه هي كرة القدم، فيها التوفيق وعدم التوفيق، والطريق ما زال طويلاً".