محافظ بني سويف يشيد بفريق مستشفى التأمين الصحي بعد نجاحه في إجراء 4 تدخلات دقيقة باستخدام منظار SpyGlass للمرة الثانية

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجهود الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، بعد نجاحه في إجراء أربع تدخلات دقيقة بالقنوات المرارية والمستقيم باستخدام منظار "SpyGlass"، وذلك للمرة الثانية بالمحافظة، في إطار دعم الدولة لمنظومة الرعاية الصحية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، أن العمليات شملت حالتين تعانيان من حصوات كبيرة ومتعددة بالقناة المرارية فشل استخراجها بالطرق التقليدية، حيث نجح الفريق الطبي في تفتيت الحصوات بالليزر واستخراجها باستخدام منظار "SpyGlass"، دون الحاجة لأي تدخل جراحي.

وأضاف أن الحالة الثالثة كانت لمريض يعاني من انسداد بالقناة المرارية وارتفاع شديد في نسبة الصفراء، ولم يُعرف سبب الانسداد قبل التدخل. وباستخدام تقنية "SpyGlass" تم الوصول إلى مكان الإصابة بدقة وتشخيص وجود ورم بالقناة المرارية، مع أخذ عينة للفحص وتركيب دعامة لتوسيع القناة وتحسين خروج العصارة الصفراوية.

كما نجح الفريق في التعامل مع الحالة الرابعة، وهي لمريض يعاني من ضيق بالمستقيم مع براز متحجر فشلت محاولات استخراجه بالمنظار التقليدي، حيث تم تفتيته بالليزر وإزالته بنجاح.

وأشار إسماعيل إلى أن منظار "SpyGlass" يُعد نقلة نوعية في خدمات الجهاز الهضمي والكبد على مستوى محافظات الصعيد كافة، حيث تتفرد مستشفى التأمين الصحي ببني سويف بتوفيره، بما يحقق طفرة في القدرة على التشخيص الدقيق والتدخل العلاجي المتقدم للمزيد من المرضى دون الحاجة للسفر للمراكز المتخصصة بالقاهرة.

وقد أُجريت العمليات بواسطة نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد بقيادة(الأستاذ الدكتور هاني أبو طالب رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، الأستاذة الدكتورة الزهراء محمد فهمي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور محمد كمال طه شريف، استشاري الجهاز الهضمي والكبد،الدكتور محمود جمال، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور عبد الرحمن أسامة الأزهري، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، الدكتورة آلاء مختار، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد

وبمشاركة أطباء مقيمين القسم(د. إسراء كساب، د. إسراء ربيع، د. طه رجب، د. أحمد أسامة، د. عبدالله طلعت، د. عمرو محمود، د. آية محمود، د. محمد لطيف، د. أمنية سمير، د. تيسير بدوي، د. أحمد عرفات) فيما شارك في التخدير: الدكتورة ولاء السيد جامع،إلى جانب فريق التمريض المتخصص: سميرة علي عباس، هناء محمد أحمد، إيمان محمد، وياسمين راضي.

من جهته أكد الدكتور شريف الزناتي، مدير المستشفى، أن هذه النجاحات المتتالية تأتي ضمن خطة التطوير الشاملة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بالمحافظة، وتعزيز قدرات الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الدقيقة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وفي سياق متصل، وجّه الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، الشكر والتقدير لإدارة التموين الطبي بالفرع والمستشفى لحرصها على توفير المستلزمات والأدوات المتخصصة لمنظار "SpyGlass" بشكل كامل ودائم، مما ساهم في نجاح هذه التدخلات الدقيقة واستمرار تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى دون انقطاع.