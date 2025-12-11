قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
أشرف عبد العزيز يدافع عن محمد صبحي: حد عارف كان حاسس بإيه أو إيه واجعه؟!
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
30 دقيقة.. سيطرة وتهديد للمغرب أمام سوريا في ربع نهائي كأس العرب
تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات
استقالة رئيس بي إم دبليو أوليفر زيبس لهذا السبب؟
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يشيد بفريق مستشفى التأمين الصحي بعد نجاحه في إجراء 4 تدخلات دقيقة باستخدام منظار SpyGlass للمرة الثانية

تأمين بني سويف
تأمين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجهود الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، بعد نجاحه في إجراء أربع تدخلات دقيقة بالقنوات المرارية والمستقيم باستخدام منظار "SpyGlass"، وذلك للمرة الثانية بالمحافظة، في إطار دعم الدولة لمنظومة الرعاية الصحية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، أن العمليات شملت حالتين تعانيان من حصوات كبيرة ومتعددة بالقناة المرارية فشل استخراجها بالطرق التقليدية، حيث نجح الفريق الطبي في تفتيت الحصوات بالليزر واستخراجها باستخدام منظار "SpyGlass"، دون الحاجة لأي تدخل جراحي.

وأضاف أن الحالة الثالثة كانت لمريض يعاني من انسداد بالقناة المرارية وارتفاع شديد في نسبة الصفراء، ولم يُعرف سبب الانسداد قبل التدخل. وباستخدام تقنية "SpyGlass" تم الوصول إلى مكان الإصابة بدقة وتشخيص وجود ورم بالقناة المرارية، مع أخذ عينة للفحص وتركيب دعامة لتوسيع القناة وتحسين خروج العصارة الصفراوية.

كما نجح الفريق في التعامل مع الحالة الرابعة، وهي لمريض يعاني من ضيق بالمستقيم مع براز متحجر فشلت محاولات استخراجه بالمنظار التقليدي، حيث تم تفتيته بالليزر وإزالته بنجاح.

وأشار إسماعيل إلى أن منظار "SpyGlass" يُعد نقلة نوعية في خدمات الجهاز الهضمي والكبد على مستوى محافظات الصعيد كافة، حيث تتفرد مستشفى التأمين الصحي ببني سويف بتوفيره، بما يحقق طفرة في القدرة على التشخيص الدقيق والتدخل العلاجي المتقدم للمزيد من المرضى دون الحاجة للسفر للمراكز المتخصصة بالقاهرة.

وقد أُجريت العمليات بواسطة نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد بقيادة(الأستاذ الدكتور هاني أبو طالب رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، الأستاذة الدكتورة الزهراء محمد فهمي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد،  الدكتور محمد كمال طه شريف، استشاري الجهاز الهضمي والكبد،الدكتور محمود جمال، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، الدكتور عبد الرحمن أسامة الأزهري، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، الدكتورة آلاء مختار، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد

وبمشاركة أطباء مقيمين القسم(د. إسراء كساب، د. إسراء ربيع، د. طه رجب، د. أحمد أسامة، د. عبدالله طلعت، د. عمرو محمود، د. آية محمود، د. محمد لطيف، د. أمنية سمير، د. تيسير بدوي، د. أحمد عرفات) فيما شارك في التخدير: الدكتورة ولاء السيد جامع،إلى جانب فريق التمريض المتخصص: سميرة علي عباس، هناء محمد أحمد، إيمان محمد، وياسمين راضي.

من جهته أكد الدكتور شريف الزناتي، مدير المستشفى، أن هذه النجاحات المتتالية تأتي ضمن خطة التطوير الشاملة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بالمحافظة، وتعزيز قدرات الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الدقيقة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وفي سياق متصل، وجّه الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، الشكر والتقدير لإدارة التموين الطبي بالفرع والمستشفى لحرصها على توفير المستلزمات والأدوات المتخصصة لمنظار "SpyGlass" بشكل كامل ودائم، مما ساهم في نجاح هذه التدخلات الدقيقة واستمرار تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى دون انقطاع.

بني سويف تامين بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

ترشيحاتنا

بروفات مسلسل أنا وهو وهم

صناع مسلسل "أنا وهو وهو" في البروفات الأخيرة قيل بدء التصوير

وزير الثقافة

وزير الثقافة يُهدي سلوى بكر درع الوزارة احتفاءً بفوزها بجائزة البريكس

إحتفالية الأديب على أحمد باكثير

تكريم سميرة أحمد ولبنى عبد العزيز.. مؤسسة حضرموت للثقافة تكشف تفاصيل إحتفالية علي أحمد باكثير

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد