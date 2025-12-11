فوود أفريكا : سوق الحلال العالمي يصل إلى 2.7 تريليون دولار خلال نمو سنوي 7.6%

فى إطار فعاليات اليوم الثالث للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته العاشرة، انطلقت الجلسة النقاشية الثامنة بعنوان "حلالًا طيّبًا – مفهوم وصناعة الحلال"، بحضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وقد افتتح المعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، مؤكدًا أهمية دعم صناعة الحلال كقطاع تنموى واعد.

شارك فى الجلسة الدكتور زغلول خضر، مدير الإدارة الفنية بشركة حلال القاهرة، بحضور داليا قابيل، المدير التنفيذي لشركة كونسبت. وتم خلال الجلسة استعراض مفهوم الحلال عالميًا، وأبرز شروط الذبح الشرعية، وحقوق الحيوان، وضمان سلامة الغذاء وجودته خلال جميع مراحل التصنيع والنقل والتغليف، بما يعزز ثقة المستهلك والمستثمرين على حد سواء.

تطور صناعة الحلال

كما تطرقت الجلسة إلى تطور صناعة الحلال من التزام فردي إلى صناعة عالمية متكاملة، حيث يصل حجم سوق الحلال العالمي إلى 2.7 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7.6%، ويستهدف السوق المسلمين وغير المسلمين لما يقدمه من فوائد صحية وضمان جودة الغذاء وتعزيز الشمولية الثقافية.

كما تم عرض خدمات شركة حلال القاهرة، والتي تأسست عام 2020 وتم اعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد، وتشمل إصدار شهادات الحلال للمنتجات الغذائية والمكملات ومستحضرات التجميل وخدمات المطاعم والفنادق، مع وجود فروع للشركة في مصر وأمريكا وأوروبا والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا والهند والصين لتسهيل الوصول للأسواق العالمية.

وأشار المشاركون إلى أن الحلال لم يعد يقتصر على اللحوم فقط، بل امتد ليشمل المواد الخام والتعبئة والتغليف والمنتجات النهائية مثل العسل والبلح والأعشاب الطبيعية، مؤكدين على أهمية دمج المعايير الصحية مع الشرعية لإنتاج غذاء آمن وعالي الجودة. وفي ختام الجلسة، أعلنت شركة حلال القاهرة عن عرض خاص لاعتماد المنشآت بنسبة 100% خلال المعرض من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، عبر التسجيل بالـQR code أو زيارة جناح الشركة.