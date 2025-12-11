أنصار مرشح بالجيزة يدعون توزيع منافسهم سلعا غذائية على الناخبين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات (تستقل مركبة "توك توك" وتحمل حقيبة بها مواد غذائية ) إدعت بتحصلها عليها وآخرون من بعض المرشحين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة نظير الإدلاء بأصواتهم لصالحهم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (القائم على تصوير مقطع الفيديو ، من أنصار أحد المرشحين بإنتخابات مجلس النواب) ، وبمواجهته إعترف بفبركة المقطع المشار إليه بالإشتراك مع شقيقته الظاهرة بمقطع الفيديو، وذلك بغرض الإساءة للمرشحين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة وإفساد العملية الإنتخابية لقناعته بعدم إمكانية فوز المرشح الذى يدعمه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





