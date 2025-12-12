قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي
حلمي طولان ردا علي منتقديه: لن تستطيعوا إرهابي.. أنا في حمى الرئيس
مصر تواجه منتخب البرازيل قبل كأس العالم
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
جنبلاط: أؤيد إجراء استفتاء شعبي بشأن انضمام لبنان للاتفاقات الإبراهيمية
فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين
تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
3 أبراج محظوظة يوم 12 ديسمبر 2025
شراكة حكومية ومجتمعية لتشغيل مصنع غزل الفيوم توفر فرص عمل لـ 2000 سيدة
مرض جلدي يجتاح البحرية الإسرائيلية ويشل دورة تدريبية
بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله
محافظات

مشاهد مضيئة بلجان مجلس النواب ومنظومة انضباطية لعربات الحنطور وأنشطة جامعية|أخبار أسوان

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 11/12/2025 احداث متنوعة. 

فقبل لحظات قليلة من انتهاء اليوم الثاني شهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسوان ، توافداً ملحوظاً من المواطنين، مساء اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

فى مشهد مُضيء يعكس الوعي الكبير بأهمية المشاركة الوطنية، حرصت زينب علي محمود النقادي، التي يتجاوز عمرها المائة عام، على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة مركز إدفو، قادمة من مدينة البصيلية.

https://www.elbalad.news/6797728


 

وصلت الحاجة زينب إلى لجنة الاقتراع وسط دعم من أفراد أسرتها، لتُقدّم نموذجًا مُشرّفًا في الحرص على أداء الواجب الوطني، رغم تقدمها الكبير في السن، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع.

https://www.elbalad.news/6797511

جهود متنوعة

 
 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأجواء الإنتخابية لإقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

وخلال متابعته لسير العملية الإنتخابية فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة .

https://www.elbalad.news/6797495

عقد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً مع نقابة وممثلى أصحاب وسائقى عربات الحنطور، تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك بهدف إرساء منظومة انضباطية متكاملة تضمن الظهور المشرف أمام الأفواج والوفود السياحية الزائرة لعروس المشاتى، وتعكس الصورة الحضارية للمحافظة كأحد أهم المقاصد السياحية.

وأكد نائب المحافظ أن هذا الاجتماع يأتى ضمن خطة شاملة يقودها محافظ أسوان لتحسين مستوى الخدمات السياحية وتنظيم حركة النقل البطيء، حيث تم الاتفاق مع ممثلي نقابة أصحاب عربات الحنطور للالتزام التام بالضوابط المنظمة لآلية الوقوف أمام المراسى السياحية، ومنع أى تجاوزات أو وقوف عشوائى قد يخل بالمظهر العام.

https://www.elbalad.news/6797205

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الآداب من بين الأساتذة العاملين بالكلية، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر وحتى الأربعاء 17 ديسمبر 2025.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين أن التقديم يتم شخصيًا أو من خلال من ينوب عن المتقدم بموجب توكيل رسمي، وذلك بمكتب رئيس الجامعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا. ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر. 

https://www.elbalad.news/6797147


 

فى اليوم الثانى لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد لجان الإقتراع وذلك بمدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين ، والتى تأتى من ضمن  152 لجنة فرعية تستقبل 840 ألف و 731 ناخب وناخبة داخل 3 دوائر إنتخابية .


 

https://www.elbalad.news/6797153

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

