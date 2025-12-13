حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدير فني في الدوري الليبي

حصد حسام البدري عى جائزة أفضل مدير فني في الدوري الليبي، بينما فاز هادي خشبة بجائزة أفضل مدير كرة لموسم 2025، في الحفل الذي أقيم مساء الجمعة في العاصمة طرابلس.

من جانب آخر، أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس، أن تجربته الحالية مع الفريق الليبي شهدت نجاحات كبيرة، مشيرًا إلى أنه حقق العديد من البطولات في فترة قصيرة، لأول مرة خارج النادي الأهلي.

وقال البدري، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد: "سعيد بما حققته مع الأهلي طرابلس، وأتمنى أن أكون قد وفقت في إسعاد جماهير الفريق".

وأضاف أن الأهلي طرابلس يمتلك لاعبين مميزين سواء من المحليين أو المحترفين، وقد نجح الجميع في حصد جميع بطولات الموسم، مؤكدًا أن الكرة الليبية في تطور مستمر.

وكشف البدري عن إمكانية الاستعانة بلاعبين مصريين خلال الفترة المقبلة لدعم الفريق، مشيدًا بقدرات اللاعبين على التعامل مع الضغوط وتحقيق النتائج.

وتطرق البدري إلى لاعب النادي الأهلي أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أنه استطاع تقديم نفسه بشكل جيد مع الفارس الأحمر، بفضل قدرته على مواجهة الضغوط.