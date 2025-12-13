قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا
5 كيلو لحمة..نقابة الموسيقيين: قرار شطب الموسيقار عاطف إمام قانوني
حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدير فني في الدوري الليبي

حسام البدري
حسام البدري
سارة عبد الله

حصد حسام البدري عى جائزة أفضل مدير فني في الدوري الليبي، بينما فاز هادي خشبة بجائزة أفضل مدير كرة لموسم 2025، في الحفل الذي أقيم مساء الجمعة في العاصمة طرابلس.

من جانب آخر، أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس، أن تجربته الحالية مع الفريق الليبي شهدت نجاحات كبيرة، مشيرًا إلى أنه حقق العديد من البطولات في فترة قصيرة، لأول مرة خارج النادي الأهلي.

وقال البدري، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد: "سعيد بما حققته مع الأهلي طرابلس، وأتمنى أن أكون قد وفقت في إسعاد جماهير الفريق".

وأضاف أن الأهلي طرابلس يمتلك لاعبين مميزين سواء من المحليين أو المحترفين، وقد نجح الجميع في حصد جميع بطولات الموسم، مؤكدًا أن الكرة الليبية في تطور مستمر.

وكشف البدري عن إمكانية الاستعانة بلاعبين مصريين خلال الفترة المقبلة لدعم الفريق، مشيدًا بقدرات اللاعبين على التعامل مع الضغوط وتحقيق النتائج.

وتطرق البدري إلى لاعب النادي الأهلي أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أنه استطاع تقديم نفسه بشكل جيد مع الفارس الأحمر، بفضل قدرته على مواجهة الضغوط.

حسام البدري الدوري الليبي جائزة أفضل مدير فني هادي خشبة طرابلس

