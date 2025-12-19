تنتقل من الحيوان للإنسان.. تحذير من اللبن والحمى المالطية

نشرت دكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري عبر صفحتها على فيسبوك منشوراً تحذيرياً حول الحُمّى المالطية أو البروسيلا، وهو مرض معدٍ ينتقل من الحيوان للإنسان ويعرف أيضاً بالمرض المتموج.



وأوضحت د. سماح أن المرض يمكن أن ينتقل عن طريق:

اللبن غير المبستر ومنتجات الألبان المصنعة بطريقة غير سليمة.



اللحوم غير المطهية جيداً أو المصنوعة من حيوانات مصابة.



التلامس المباشر مع الحيوان المصاب أو سوائله.



وحذرت د. سماح نوح من خطورة المرض على:

الحوامل: قد يؤدي إلى إجهاض أو وفاة الجنين.

الرجال: قد يسبب التهاب أو ضمور الخصيتين مع احتمال العقم.



استمرار الميكروب كامناً في الجسم حتى بعد زوال الأعراض، ما يتطلب علاجاً طويلاً تحت إشراف طبي.



وأشارت إلى طرق الوقاية من المرض، منها:

غلي اللبن جيداً.

شراء منتجات الألبان من مصادر موثوق بها.

سلق اللحوم جيداً قبل تناولها.



وأكدت د. سماح على ضرورة التوجه فوراً لمستشفى الحميات عند ظهور أي أعراض وعمل الفحوص لجميع أفراد الأسرة.