قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد هذه الأدعية المباركة
رفع قيمة الجائزة المالية لبطل كأس أمم إفريقيا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفراخ وكرتونة البيض في مصر اليوم السبت 20-12-2025

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، مع ثبات الأسعار عند المستويات التي سجلتها بورصة الدواجن خلال الأيام الماضية.


أسعار الفراخ اليوم:

اسعار الفراخ البيضاء

استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند مستوياتها الأخيرة، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 61 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل محال التجزئة بين 70 و72 جنيهًا للكيلو.


اسعار الفراخ الساسو:

كما استقرت أسعار الفراخ الساسو، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 89 جنيهًا، بينما يباع للمستهلك بسعر يصل إلى 98 – 99 جنيهًا للكيلو في الأسواق المحلية.


أسعار الفراخ البلدي:

واصلت الفراخ البلدي ثباتها السعري، إذ بلغ سعر الكيلو في الجملة حوالي 102 جنيهًا، فيما وصل سعرها للمستهلك داخل الأسواق إلى نحو 110 – 112 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه:
وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و210 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 20-12-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 105-110 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 103-107 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدى 100-125 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم يتراوح بين 5 جنيهات و5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو بين 5 و6 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي الحر يتراوح بين 3.5 و4 جنيهات.

البانيه الفراخ بورصة الدواجن الكتاكيت البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| جيب جلاديتور صحارى 2026.. عودة شيفروليه سونيك من الموت

أغطية مقاعد لوسيد

أغطية مقاعد هذه السيارات تعرض سائقيها للموت

نيسان سيرينا

نيسان تطلق سيارة سيرينا 2025 الجديدة بخاصية تعديل حجم الشبكة الأمامية

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد