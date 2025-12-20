أسعار الفراخ وكرتونة البيض في مصر اليوم السبت 20-12-2025

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، مع ثبات الأسعار عند المستويات التي سجلتها بورصة الدواجن خلال الأيام الماضية.



أسعار الفراخ اليوم:

اسعار الفراخ البيضاء

استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند مستوياتها الأخيرة، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 61 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل محال التجزئة بين 70 و72 جنيهًا للكيلو.



اسعار الفراخ الساسو:

كما استقرت أسعار الفراخ الساسو، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 89 جنيهًا، بينما يباع للمستهلك بسعر يصل إلى 98 – 99 جنيهًا للكيلو في الأسواق المحلية.



أسعار الفراخ البلدي:

واصلت الفراخ البلدي ثباتها السعري، إذ بلغ سعر الكيلو في الجملة حوالي 102 جنيهًا، فيما وصل سعرها للمستهلك داخل الأسواق إلى نحو 110 – 112 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و210 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 20-12-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 105-110 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 103-107 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدى 100-125 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم يتراوح بين 5 جنيهات و5.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو بين 5 و6 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي الحر يتراوح بين 3.5 و4 جنيهات.