قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أيمن هيبة: قطاع الطاقة الشمسية ركيزة أساسية للأمن الطاقي والتنمية المستدامة وفق رؤية 2030

طاقة شمسية
طاقة شمسية
ولاء عبد الكريم

قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة تواصل بشكل مستمر ومنتظم التنسيق والحوار مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ملف ربط محطات الطاقة الشمسية على الشبكة وآلية صافي القياس، مؤكدًا أن التواصل قائم ومفتوح بهدف الوصول إلى حلول تحقق الاستقرار التنظيمي والتشريعي للقطاع.
وأكد هيبة أن موقف الشعبة واضح وثابت في رفض أي توجه لوقف العمل بآلية صافي القياس، والتمسك باستمرار تطبيق الكتب الدورية والتشريعات المنظمة لربط محطات الطاقة الشمسية، باعتبارها إطارًا قانونيًا معتمدًا أسهم في دعم الاستثمار وتعزيز دور الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الوطني.
وأوضح رئيس شعبة الطاقة المستدامة أن ما يُثار حول هذا الملف لا يعكس حقيقة الموقف القائم، مشيرًا إلى أن الخلافات المطروحة تظل خلافات فنية وتنظيمية يتم التعامل معها عبر القنوات المؤسسية والقانونية، وفي إطار من الحوار الجاد والبنّاء مع أجهزة الدولة المختصة، بما يخدم مصالح القطاع والدولة في آن واحد.
ولفت أيمن هيبة إلى أن بعض التناول الإعلامي حاول استغلال هذا الملف الفني لإقحامه في سياقات أخرى لا تمت له بصلة، أو توظيفه لخدمة مواقف وأهداف بعيدة عن طبيعة دور الشعبة والجمعية، مؤكدًا أن هذا النهج مرفوض ولا يعبر عن مسلك منظمات الأعمال العاملة في قطاع الطاقة المستدامة. وشدد على رفض الشعبة بشكل قاطع الربط بين مواقفها المؤسسية وبين أي ملفات أو قضايا أخرى جرى التلميح إليها خارج إطار ملف الطاقة، مؤكدًا أن تحركات الشعبة تنطلق من اعتبارات مهنية وفنية واقتصادية خالصة، وبما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
وأكد رئيس شعبة الطاقة المستدامة الثقة الكاملة في الدولة المصرية وإدراكها العميق للأبعاد الاستراتيجية المرتبطة بملف الطاقة والأمن القومي، موضحًا أن قطاع الطاقة الشمسية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الشعبة تتوافق مع أهداف الحكومة المصرية في الانتقال الطاقي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن أي تباين في وجهات النظر بشأن السياسات التنفيذية أو التنظيمية يتم التعامل معه عبر الوسائل القانونية والدستورية، وبما يحافظ على استقرار القطاع ويشجع الاستثمار.
وأكد أيمن هيبة، أن الشعبة ستواصل دورها كحلقة وصل فاعلة بين القطاع الخاص والحكومة، ورفض الزج بمنظمات الأعمال أو مستثمري الطاقة المستدامة في أي محاولات لتسييس الخلافات الفنية أو توظيفها لتحقيق مآرب أخرى.

طاقة استثمار حكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

أرشيفية

مسيرات إسرائيلية تحلق في سماء بيروت وتنفذ ضربات مستمرة في لبنان

بدر عبد العاطي

وزير الخارجية يؤكد أهمية زيارة الرئيس التركي أردوغان المرتقبة إلى مصر

أرشيفية

زيلينسكي: المفاوضون الأوكرانيون يحققون تقدما مع الفريق الأمريكي بمحادثات السلام

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد