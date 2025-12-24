قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع طريقة لإصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 24-12-2025
ضياء السيد: أحمد ابني وراء اكتشاف «مرموش» وضمّه لمنتخب مصر
منصة استثمارية موحدة ونافذة للفرص.. انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان
ضياء السيد: محمد صلاح يصنع أجواءً إيجابية داخل المنتخب وتغيير إمام عاشور كان مُتسرعًا
منها أصغر رقاقة ذكاء اصطناعي.. 10 اكتشافات في 2025 قد تُعيد تشكيل العالم | تعرّف عليها
دعاء اليوم الرابع من رجب .. 4 كلمات تكتب لك الصحة والعافية والرزق
رغم اهتزاز المستوى.. مُحلل رياضي يحسم موقف حارس مصر أمام جنوب إفريقيا
تسهيلات جديدة| «السكة الحديد»: حجز المقاعد المكيفة متاح قبل السفر بـ15 يومًا.. و4% مقاعد طوارئ
خالد جلال: لم أتوقع التشكيل أمام زيمبابوي.. ولقاء جنوب إفريقيا سيكون صعبًا | فيديو
لثلاثة مواسم .. الزمالك يُجدّد عقد نجمه الشاب محمد حمد | تفاصيل
أسرع طريقة لإصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية

استحدثت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهادة مخالفات المرور الإلكترونية من خلال الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة .
 

يصل للمركز شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المخالفات من أى من القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك، الأمر الذى مكن وزارة الداخلية من إستكمال عملها بمنظومة مرور بلا أوراق .


وتقرّر إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية تيسيراً على المواطنين والعمل بها إلكترونياً ، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية فى تنفيذ منظومة مرور بلا أوراق ، مما ساهم فى الحد من عمليات التلاعب وتحقيق مزيداً من الدقة والسرعة بوحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة وبوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية والمنافذ الجمركية .. مما يتيح للمركبات العبور من المنافذ الحدودية دون التقيد بتقديم شهادة ورقية ببراءة الذمة من المخالفات .

وبدأ العمل بالشهادة الإلكترونية بكافة محافظات الجمهورية منذ من يوم السبت الموافق 6/12/2025 .

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التحول الرقمى بكافة قطاعاتها وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير للإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى بما يساهم فى حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر

