قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بعد إعلان جديد لشقق الإسكان| خبير تنمية محلية: الدولة تكثف جهودها لاستمرار المشروعات السكنية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 24-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ رسميا

الاطلاق الرسمي لاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ
الاطلاق الرسمي لاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاطلاق الرسمي لاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ (SESSDS)، وذلك بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء، مع مشروع جرين شرم الشيخ التابع لوزارة البيئة، في خطوة محورية تعكس تقدم المدينة نحو التحول إلى مدينة خضراء، قادرة على الصمود، ومستدامة، وذلك بحضور اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والسيدة تشيتوسي نوغوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من قيادات المحافظة، وذلك بمقر محافظة جنوب سيناء.

أوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاستراتيجية توفر إطارا موحدًا طويل الأجل لتوجيه جهود التنمية المستدامة في مدينة شرم الشيخ، مستندة إلى المبادرات القائمة، ومجموعة من الأهداف الاستراتيجية، مشيرة أنه تم إعداد الاستراتيجية في إطار مشروع جرين شرم الشيخ التابع لوزارة البيئة، ضمن عملية تخطيط شاملة وتشاركية من جميع الجهات الوطنية والمحلية المعنية.

وأضافت د. منال عوض، أنه تم دعم إعداد الاستراتيجية من خلال سلسلة من المشاورات الفنية وورش العمل مع أصحاب المصلحة، وذلك وفق إطار عام متفق عليه، مشيرة أنه تم اعتماد هذا الإطار، إلى جانب الرؤية والرسالة والمحاور والأهداف الاستراتيجية، حيث يمثل إطلاق الاستراتيجية خطوة حاسمة نحو ترسيخ مكانة المدينة كنموذج إقليمي للمدن المستدامة، من خلال تحويل الالتزامات الاستراتيجية رفيعة المستوى إلى مسارات تنموية عملية، وطويلة الأمد.

وأشار الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى أن شرم الشيخ تمثل التزام مصر بحماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة، لافتا إلى أن إطلاق الاستراتيجية اليوم يمثل انتقالاً من المبادرات الفردية إلى نهج استراتيجي طويل الأجل، كما تحول هذه الاستراتيجية، الالتزامات الوطنية والدولية لمصر بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ونتائج مؤتمر CoPr - إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وأبدي اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ترحيبه بجميع الشركاء وأصحاب المصلحة في هذا الإطلاق، مؤكدا على أن استراتيجية التنمية المستدامة تمثل خارطة طريق واضحة لتحويل شرح الشيخ إلى مدينة خضراء ومرنة، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة حياة المواطنين، بل أيضا فرصة لوضع مدينة شرم الشيخ كنموذج إقليمي في دمج النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.

من جانبها اكدت السيدة تشيتوسي نوغوتشي ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ هو نتاج عمل مشارك ضمن مشروع جرين شرم، ومن خلال التعاون بين الحكومة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقطاع الخاص،والمجتمعات المحلية، مؤكدة على استمرار الاستراتيجية في التكيف مع التحديات والفرص الجديدة، كما أن الاستدامة مسؤولية مشتركة.

وفى سياق متصل، قام خبراء فنيون بإعداد استراتيجيات قطاعية متخصصة تشمل مجالات الطاقة، إدارة المخلفات الصلبة، إدارة المياه، النقل المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث  تشكل هذه الاستراتيجيات القطاعية خمسة محاور رئيسية ضمن مشروع جرين شرح الشيخ، وقد صممت لتتكامل مع الاستراتيجية الشاملة وتدعم تنفيذها.

جدير بالذكر، أن مشروع جرين شرم يهدف إلى دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن المستدامة في مصر والمنطقة العربية، وذلك من خلال اتباع نهج شامل يطبق أنشطة ومبادرات «التخضير» لتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ونمو قطاع السياحة من خلال التخطيط والمعايير المستدامة.

محافظ جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء لاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة

إيمان كريم: مصر رائدة إقليميًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لتمكين ذوي الإعاقة

القومي للمرأة يهنئ الدكتورة ضحى منير لفوزها بجائزة «مُلهم» الدولية

القومي للمرأة يهنئ الدكتورة ضحى منير لفوزها بجائزة «مُلهم» الدولية

مدحت وهبة

صندوق الإدمان يستعرض الجهود في مكافحة تعاطى المواد المخدرة

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد