إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ رسميا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاطلاق الرسمي لاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ (SESSDS)، وذلك بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء، مع مشروع جرين شرم الشيخ التابع لوزارة البيئة، في خطوة محورية تعكس تقدم المدينة نحو التحول إلى مدينة خضراء، قادرة على الصمود، ومستدامة، وذلك بحضور اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والسيدة تشيتوسي نوغوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من قيادات المحافظة، وذلك بمقر محافظة جنوب سيناء.

أوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاستراتيجية توفر إطارا موحدًا طويل الأجل لتوجيه جهود التنمية المستدامة في مدينة شرم الشيخ، مستندة إلى المبادرات القائمة، ومجموعة من الأهداف الاستراتيجية، مشيرة أنه تم إعداد الاستراتيجية في إطار مشروع جرين شرم الشيخ التابع لوزارة البيئة، ضمن عملية تخطيط شاملة وتشاركية من جميع الجهات الوطنية والمحلية المعنية.

وأضافت د. منال عوض، أنه تم دعم إعداد الاستراتيجية من خلال سلسلة من المشاورات الفنية وورش العمل مع أصحاب المصلحة، وذلك وفق إطار عام متفق عليه، مشيرة أنه تم اعتماد هذا الإطار، إلى جانب الرؤية والرسالة والمحاور والأهداف الاستراتيجية، حيث يمثل إطلاق الاستراتيجية خطوة حاسمة نحو ترسيخ مكانة المدينة كنموذج إقليمي للمدن المستدامة، من خلال تحويل الالتزامات الاستراتيجية رفيعة المستوى إلى مسارات تنموية عملية، وطويلة الأمد.

وأشار الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى أن شرم الشيخ تمثل التزام مصر بحماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة، لافتا إلى أن إطلاق الاستراتيجية اليوم يمثل انتقالاً من المبادرات الفردية إلى نهج استراتيجي طويل الأجل، كما تحول هذه الاستراتيجية، الالتزامات الوطنية والدولية لمصر بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ونتائج مؤتمر CoPr - إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وأبدي اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ترحيبه بجميع الشركاء وأصحاب المصلحة في هذا الإطلاق، مؤكدا على أن استراتيجية التنمية المستدامة تمثل خارطة طريق واضحة لتحويل شرح الشيخ إلى مدينة خضراء ومرنة، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة حياة المواطنين، بل أيضا فرصة لوضع مدينة شرم الشيخ كنموذج إقليمي في دمج النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.

من جانبها اكدت السيدة تشيتوسي نوغوتشي ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ هو نتاج عمل مشارك ضمن مشروع جرين شرم، ومن خلال التعاون بين الحكومة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقطاع الخاص،والمجتمعات المحلية، مؤكدة على استمرار الاستراتيجية في التكيف مع التحديات والفرص الجديدة، كما أن الاستدامة مسؤولية مشتركة.

وفى سياق متصل، قام خبراء فنيون بإعداد استراتيجيات قطاعية متخصصة تشمل مجالات الطاقة، إدارة المخلفات الصلبة، إدارة المياه، النقل المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث تشكل هذه الاستراتيجيات القطاعية خمسة محاور رئيسية ضمن مشروع جرين شرح الشيخ، وقد صممت لتتكامل مع الاستراتيجية الشاملة وتدعم تنفيذها.

جدير بالذكر، أن مشروع جرين شرم يهدف إلى دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن المستدامة في مصر والمنطقة العربية، وذلك من خلال اتباع نهج شامل يطبق أنشطة ومبادرات «التخضير» لتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ونمو قطاع السياحة من خلال التخطيط والمعايير المستدامة.