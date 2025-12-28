القبض على 3 أشخاص تعدوا على أخر بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الأخبارية تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالجيزة .



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (مصاب بجرح قطعى بالرأس – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) وبسؤاله قرر بقيام (3 أشخاص) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة .



أمكن ضبطهم (مقيمين بدائرة القسم) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.