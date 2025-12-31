بدل المسكنات.. أكلات غير تقليدية توقف الصداع

تؤثر الأكلات المختلفة بشكل مباشر على أنماط الصداع، حيث تحتوي بعض الأطعمة على عناصر غذائية أساسية تساعد في منع أعراض الصداع وتخفيفها.

أطعمة تعالج الصداع

ووفقا لما جاء في موقع medanta نعرض لكم اهم الأطعمة التي تساعد في علاج الصداع.

الفواكه لتخفيف الألم

تُعدّ الفواكه الطازجة علاجات طبيعية لتخفيف الصداع بفضل محتواها الغني بمضادات الأكسدة.

وقد أثبتت بعض الفواكه فعاليتها بشكل خاص في هذا المجال:

يوفر الموز والبطيخ والشمام والبطيخ الأصفر فوائد ممتازة

يحتوي التوت البري والتوت الأزرق والفراولة على مضادات أكسدة قوية تحارب الإجهاد التأكسدي

يوفر المشمش والتين معادن أساسية تدعم صحة الأعصاب

المكسرات والبذور

تلعب المكسرات والبذور الغنية بالمغنيسيوم دورًا حيويًا في الوقاية من الصداع.

ومن أهم الخيارات:

اللوز والكاجو ومصادر ممتازة للمغنيسيوم وفيتامين هـ

بذور الكتان وبذور الشيا و غنية بأحماض اوميجا 3 الدهنية

بذور اليقطين توفر كلاً من المغنيسيوم والألياف

جوز البرازيل يحتوي على معادن أساسية تدعم صحة الدماغ.