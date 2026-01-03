رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الكرنك بمحافظة الأقصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستشفي الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر ، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية .

واستمع مدبولي ، لشرح حول منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، كما استمع لشرح حول عدد الأسرة في المستشفي وغرف العمليات والغسيل الكلوي .

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركز أرمنت، وذلك في إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات، وخاصة الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، وغيرها؛ سعيا لدفع العمل بها، والإسراع بوتيرة معدلات إنجازها؛ حتى يستفيد منها المواطنون في جميع مناطق الجمهورية.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء، في جولته اليوم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.