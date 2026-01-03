تحرير 10 محاضر ضد مخابز سخا المخالفة بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ تكثيف الحملات التموينية والرقابية على جميع المخابز بنطاق قرى المركز، وذلك في إطار استمرار تنفيذ تكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة على منظومة الخبز المدعم، وضبط الأسواق، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت عن تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة، لعدد من المخابز بمنطقة سخا، حيث تم التنبيه على المخابز المخالفة بعدم تكرار هذه المخالفات وسيتم غلق ووقف نشاط المخبز في حالة تكرار المخالفات.

وقد قامت الحملة التموينية بالمرور على المخابز للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية للأوزان، وجودة الخبز، ونظافة أماكن الإنتاج، وعدم التلاعب في حصص الدقيق المدعم.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن هذه الحملات مستمرة بنطاق قرى المركز وحي شرق وغرب كفر الشيخ، لخدمة المواطنين، وتوصيل رغيف العيش المدعم لهم كامل الوزن، ومن مصدر صحي متكامل.

كما شدد رئيس المركز والمدينة على أن الوحدة المحلية تعمل على مدار اليوم لاستقبال أي شكاوى من المواطنين، بشأن إجراءات الصحة والسلامة في المخبز، ووزن الرغيف، بالتزامن مع الحملات التموينية الموازية بجميع قرى مركز كفرالشيخ.

جاء ذلك بإشراف إبراهيم خليفة، رئيس حي شرق كفر الشيخ، وقيادة ميدانية بحضور المهندس محمد موسى، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ، والمهندس محمد رشدى، مدير إدارة تموين بندر كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد القوى، مدير إدارة تموين كفر الشيخ، والمهندس أحمد عبد الرحمن، مفتش تموين بند كفر الشيخ، والدكتور محمد جابر عطية، والمهندس محمد مسعد مفتش الإدارة، والدكتورة فاطمة البستاوى رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاتة، والمهندس محمد أبو خضرة، مفتشي التموين بمديرية ادارة تموين مركز كفر الشيخ، ود. رضا عنتر رسلان، وسعد موسى، مفتشي التموين بإدارة تموين مركز كفر الشيخ.